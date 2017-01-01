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群馬県のニュース

スキー楽しいな　前橋白川小、赤城山で体験 

更新日時：2017年1月28日(土) AM 06:00
　群馬県の前橋白川小の「冬山体験」が27日、前橋市富士見町の赤城山第一スキー場で開かれ、５、６年生の児童41人が元気よくスキーを楽しんだ。

　同校のＯＢや地域住民６人が指導者となり、初級、中級に分かれて指導した。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

元気よくスキーを楽しむ児童

 

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