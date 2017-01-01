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群馬県のニュース

知的障害男に懲役８月　執行猶予中に万引　前橋地裁 

更新日時：2017年2月7日(火) AM 06:00
　前橋市のコンビニで雑誌を万引したとして、窃盗の罪に問われた知的障害の40代男（同市）の判決公判が６日、前橋地裁であった。

　野口佳子裁判長は、知的障害が犯行に一定程度影響したことを認めた上で、「犯罪行為の内容から懲役刑を選ぶのが相当」とし、懲役８月（求刑懲役１年）を言い渡した。
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