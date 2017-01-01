文字サイズを変更する
HOME
>
群馬県のニュース
群馬県のニュース
ツイート
知的障害男に懲役８月 執行猶予中に万引 前橋地裁
更新日時：2017年2月7日(火) AM 06:00
前橋市のコンビニで雑誌を万引したとして、窃盗の罪に問われた知的障害の40代男（同市）の判決公判が６日、前橋地裁であった。
野口佳子裁判長は、知的障害が犯行に一定程度影響したことを認めた上で、「犯罪行為の内容から懲役刑を選ぶのが相当」とし、懲役８月（求刑懲役１年）を言い渡した。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
１つ前へ戻る
上毛新聞ニュースHOMEへ
群馬県のニュースヘッドライン
知的障害男に懲役８月 執行猶予中に万引 前橋地裁
大川夏美（東吾妻）が女子500で４位入賞 全中スケート
バスジャック想定で訓練 前橋で群馬県バス協会
迫力の大型獣はく製 県立自然史博物館が20年回顧展
嬬恋の田淵三菜さん 入江泰吉記念写真賞 森の力を表現
養蚕に５人新参入 群馬県が担い手育成へ学校継続
スリップ事故に注意 下仁田の国道で11台相次ぎ事故
《働きかた 探して》女性のホンネ 受け入れ先あるか不安
群馬県のニュース 週間ランキング
上武道路40.5キロ 来月19日全線開通 ･･･
セーブオンとローソン提携 “お膝･･･
深夜にバッテリー25個盗難 前橋の会･･･
焼きそば人気店 60年の歴史に幕 高･･･
追突され女性死亡 伊勢崎の北関東･･･
節分祭なのに… 福引き景品が盗難･･･
死亡運転手２人 書類送検 太田の国･･･
トラクター窃盗団 ベトナム人４人摘･･･
浅草から全国発信 桐生の八木節 29･･･
山岳遭難が大幅減 死者は２人増 ･･･
上毛読者クラブ 風っ子
ニュース動画
すみかくらぶ
新卒就活サイト「Web-JUMPS」
求人情報「求人サンデー」
みのりくらぶ
テレ９
健康通信くらぶ
上毛新聞社の本
上毛新聞の特集
“ぐんま愛” 職と起業関連記事特集
高校野球情報
高校野球 試合結果
秋季関東高校野球 勝ち上がり
小中学生スポーツ特別紙面 写真プレゼント
教職員異動お試し版
世界遺産関連記事
選挙2017
三山春秋
視点 オピニオン２１
電子速報
みのりくらぶ
健康・医療情報サイト 健康通信くらぶ
URLを携帯へ転送 右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます
上毛新聞ニュースに掲載の記事・写真の無断転載を禁じます。
Copyright JOMO SHINBUN. All right reserved.
上毛新聞社/
371-8666 群馬県前橋市古市町1-50-21
47NEWS参加社
一覧
北海道新聞
室蘭民報
河北新報
東奥日報
デーリー東北
秋田魁新報
山形新聞
岩手日報
福島民報
福島民友新聞
産業経済新聞
日本経済新聞
ジャパンタイムズ
下野新聞
茨城新聞
上毛新聞
千葉日報
神奈川新聞
埼玉新聞
山梨日日新聞
信濃毎日新聞
新潟日報
中日新聞
中部経済新聞
伊勢新聞
静岡新聞
岐阜新聞
北日本新聞
北國新聞
福井新聞
京都新聞
神戸新聞
奈良新聞
紀伊民報
山陽新聞
中国新聞
日本海新聞
山口新聞
山陰中央新報
四国新聞
愛媛新聞
徳島新聞
高知新聞
西日本新聞
大分合同新聞
宮崎日日新聞
長崎新聞
佐賀新聞
熊本日日新聞
南日本新聞
沖縄タイムス
琉球新報
共同通信