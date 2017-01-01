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「広域合併」は一致 県議補選館林市区候補者アンケート
更新日時：2017年5月9日(火) AM 11:00
14日投開票の群馬県議補選館林市区（欠員２）で、上毛新聞は立候補している民進党の茂木直久候補（61）、自民党の多田善洋候補（57）、無所属の高橋次郎候補（65）、自民党の泉沢信哉候補（58）にアンケートし、県が抱える課題などについて考え方を聞いた。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
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