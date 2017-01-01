文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

「広域合併」は一致　県議補選館林市区候補者アンケート 

更新日時：2017年5月9日(火) AM 11:00
　14日投開票の群馬県議補選館林市区（欠員２）で、上毛新聞は立候補している民進党の茂木直久候補（61）、自民党の多田善洋候補（57）、無所属の高橋次郎候補（65）、自民党の泉沢信哉候補（58）にアンケートし、県が抱える課題などについて考え方を聞いた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ