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群馬県のニュース

ＪＲ高崎駅西口　バスと一般車レーン区分 

更新日時：2017年7月27日(木) AM 11:00
　ＪＲ高崎駅西口駅前広場の整備で、群馬県高崎市は26日、建設中の大型商業施設、高崎オーパ（仮称）の10月開業を見据え、バスやタクシーなどの公共交通と一般車のレーンを分けるなどとする再編計画を市議会建設水道常任委員会に報告した。
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