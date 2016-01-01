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群馬県のニュース

外国人誘客事業に尾瀬の散策ツアー　観光庁がＰＲ支援 

更新日時：2016年9月1日(木) AM 06:00
　地方に外国人旅行者を呼び込むモデル事業として、観光庁は31日までに、群馬県の尾瀬を舞台に行われている自然散策ツアーをはじめとする「エコツーリズム」や、「社寺観光」「酒蔵ツーリズム」など全国７件を選んだと発表した。

　１千万円を上限に、ＰＲ活動やウェブサイト開設などの費用を支援する。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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