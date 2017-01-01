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群馬県のニュース

新桐生駅前を改修　ロータリーや歩道整備　20年度完成へ 

更新日時：2017年1月13日(金) AM 11:00
　群馬県は、東武鉄道新桐生駅（桐生市広沢町）の駅前広場と、広場につながる県道新桐生停車場線（108メートル）の改修事業を２月にも始める。

　国の社会資本整備総合交付金を活用し、ロータリーを設けるなど利便性や魅力を高める。2020年度の完成を目指す。
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