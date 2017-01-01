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桐生南高生 創作劇熱く 文化祭でステージ発表
更新日時：2017年6月24日(土) AM 06:00
群馬県立桐生南高（高張浩一校長）の文化祭「南陵祭」が23日、みどり市の笠懸野文化ホールで開かれた。
ダンスや歌を中心としたクラスごとの創作劇の発表や吹奏楽部の演奏など、工夫を凝らした熱いステージを全校生徒約480人と保護者が楽しんだ。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
創作劇をコミカルに演じる生徒
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