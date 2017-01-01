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群馬県のニュース

「ラムサール５年」で記念カード　６市町村と国が発行 

更新日時：2017年7月5日(水) AM 11:00
　渡良瀬遊水地がラムサール条約湿地に登録されて５年になることを記念し、渡良瀬遊水地保全・利活用協議会は、記念カードを発行した＝写真

　全７種で、協議会構成員の群馬、栃木、埼玉、茨城４県の関係６市町村と国土交通省が作成した。
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