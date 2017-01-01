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【お知らせ】育英、健大３回戦 高校野球群馬大会 「じょうもばいる」で速報
更新日時：2017年7月15日(土) AM 09:00
高校野球群馬大会は15日から３回戦です。前橋育英、健大高崎が各球場の第１試合に登場しています。２回戦を勝ち上がった各校の熱戦が17日まで続きます。
上毛新聞携帯サイト「じょうもばいる」
(課金制、月額300円＋税）で全試合、経過を速報しています。
※スマートフォン、タブレット（ドコモ、au、ソフトバンク）でトップページより「全国高校野球選手権群馬大会速報」にお進みください（ＰＣからはNEWSmart案内ページにリンクします）。
勝ち上がり表はこちら。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
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