文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

電子黒板の整備率 群馬は10.1％で最下位　公立校 

更新日時：2016年9月6日(火) AM 06:00
　公立学校の普通教室での「電子黒板」の整備率は群馬県は10.1％で、全国平均を11.8ポイント下回り、都道府県別で最下位だったことが５日までに、文部科学省の調査で分かった。

　県教委は「タブレット型端末や従来のプロジェクターで代用している学校が多いのではないか」と分析している。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ

群馬県のニュース　週間ランキング

  • 上毛新聞を購読する
  • 上毛新聞に広告を載せる

上毛新聞の特集

URLを携帯へ転送　右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます