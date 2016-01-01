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群馬県のニュース

運動失調の原因解明　群馬大のグループ 

更新日時：2016年11月8日(火) AM 11:00
　群馬大大学院医学系研究科の平井宏和教授（脳神経再生医学）らのグループは７日、体を動かす時にふらついたり、進行すると寝たきりになる病気「脊髄小脳失調症１型（ＳＣＡ（エスシーエー）１）」の原因が、神経細胞内のタンパク質「ｍＧｌ（エムグル）ｕＲ（アール）１」の機能低下であることをマウス実験で解明したと発表した。
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