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県中学校演劇祭 最優秀は伊勢崎四中 ６校の生徒が熱演
更新日時：2016年12月28日(水) AM 11:00
群馬県内６中学校の演劇部員が集う県中学校演劇祭が27日、太田市社会教育総合センターで開かれた。
約100人の部員が練習の成果を発揮し、熱演した。最優秀賞には伊勢崎四中が輝き、来年３月に横浜市内で開かれる関東地区の演劇発表会出場を決めた。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
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でご覧ください。
堂々と演技を披露する生徒
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