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群馬県のニュース

県中学校演劇祭　最優秀は伊勢崎四中　６校の生徒が熱演 

更新日時：2016年12月28日(水) AM 11:00
　群馬県内６中学校の演劇部員が集う県中学校演劇祭が27日、太田市社会教育総合センターで開かれた。

　約100人の部員が練習の成果を発揮し、熱演した。最優秀賞には伊勢崎四中が輝き、来年３月に横浜市内で開かれる関東地区の演劇発表会出場を決めた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

堂々と演技を披露する生徒

 

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