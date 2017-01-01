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群馬県のニュース

県内９４００人が受験　センター試験始まる 

更新日時：2017年1月15日(日) AM 06:00
　大学入試センター試験が14日、県内16会場を含む全国の６９１会場で始まった。降雪による試験開始時間の遅れなどが懸念されたが、目立った混乱はなかった。

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