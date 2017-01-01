文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

減反達成見込み78％　本県17年産米 

更新日時：2017年5月27日(土) AM 11:00
　農林水産省は26日、２０１７年産主食用米の生産調整（減反）で、主に市町村で区分するコメ産地のうち、本県は78％、全国では83％が４月末の計画段階で生産数量目標を達成できる見込みだと発表した。

　市町村レベルの予測公表は初めて。目標を守れそうな産地が多数を占め、米価安定が期待できる結果となった。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ