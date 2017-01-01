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群馬県のニュース

色づく丸沼高原　片品 

更新日時：2017年10月7日(土) AM 06:00
　丸沼高原・日光白根山ロープウエー山頂駅（群馬県片品村東小川）周辺の紅葉が見頃を迎えた＝写真

　問い合わせは丸沼高原総合案内（電話0278-58-2211）へ。

　【お知らせ】アプリ「上毛新聞ＡＲ」をインストールしたスマホやタブレットをこの写真にかざすと、動画を見ることができます。この機会にぜひお楽しみください。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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