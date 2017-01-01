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福祉や医療機関 1078件の問題指摘 16年度に県
更新日時：2017年10月10日(火) AM 11:00
群馬県は10日までに、県内の社会福祉法人や介護保険施設、医療機関などを対象に2016年度に実施した指導検査で、問題があるとして文書で指摘した件数が前年度比529件減の1078件だったと発表した。
指導検査の結果は県ホームページで公表している。
※詳しくは
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