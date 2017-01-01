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群馬県のニュース

【速報】館林で停電 

更新日時：2017年10月23日(月) AM 03:00
　東京電力パワーグリッドによると、23日午前１時５分ごろから、群馬県館林市中心部で約1000軒が停電した。

　同４時40分ごろの全面的な復旧を見込んでいる。
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