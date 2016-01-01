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群馬県のニュース

かれん十月桜　館林 

更新日時：2016年11月3日(木) AM 06:00
　淡いピンク色の十月桜が、館林市尾曳町のつつじが岡第二公園で見頃を迎え、かれんな花が枝いっぱいに広がっている＝写真。

　※アプリ「上毛新聞ＡＲ」をインストールしたスマホやタブレットをこの写真にかざすと、動画を見ることができます。この機会にぜひお楽しみください。

※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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