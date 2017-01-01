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群馬県のニュース

県議選区割りで見直し組織設置　合区視野に議論本格化 

更新日時：2017年6月7日(水) AM 11:00
　2019年春の任期満了に伴う群馬県議選に向け、県議会は来週にも代表者会議を開き、定数（現行50）や区割りの見直しを協議する。

　議会運営委員会が諮問する検討組織も設置される方向で、今後見直し議論を本格化させる。
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