文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

南極の氷にビックリ！　大泉・ブラジル児童へ出前授業 

更新日時：2017年7月2日(日) AM 06:00
　ブラジル人学校の児童生徒を対象とした出前授業「南極くらぶ」が１日、群馬県の大泉町公民館で開かれ、同町の日伯学園などの児童ら90人が南極の氷が溶ける音に耳を傾けた＝写真

　南極の氷を受け取った子どもたちはコップに耳をつけ、気泡の音を聞いて「ワオー」と興奮していた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ