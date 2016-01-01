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群馬県のニュース

高崎フィールドバンケット　屋台村跡を貸し出し 

更新日時：2016年10月1日(土) AM 11:00
　市街地にある高崎屋台村（高崎市田町）の跡地にオープンした「高崎フィールドバンケット」が、夜だけでなく昼間も“営業”を始める。

　飲食店や農家などに販売場所として貸し出し、街中ににぎわいを生み出そうという狙いだ。天然酵母の人気パン店「ピッコリーノ」（同市山名町）が１日から、移動販売をスタートさせる。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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