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群馬県のニュース

ハート形の畑でキャベツ収穫体験　嬬恋 

更新日時：2016年10月16日(日) AM 06:00
　ハート形にかたどられたキャベツ畑を通して群馬県嬬恋村特産のキャベツの魅力を幅広い世代に伝えようと、地元農家などでつくる「嬬恋ハートキャベツ畑プロジェクト実行委員会」（干川大地会長）は15日、同村干俣の畑で収穫体験を行った。

　県内外から約40人が訪れ、収穫と試食を楽しんだ。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

収穫を楽しむ参加者

 

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