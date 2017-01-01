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部分改修やシェルター 住宅耐震化を推進 県が補助制度新設
更新日時：2017年2月10日(金) AM 11:00
地震に強い住宅改修を後押ししようと、群馬県は新年度、減災を目的に木造住宅の部分的な耐震改修やシェルター設置などに関する補助制度を新設する。
住民に補助する市町村に対し、２分の１を助成する仕組みで、比較的安価な工事を通じて耐震化を促し、地震に強い県土づくりを進める。
※詳しくは
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