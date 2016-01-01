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群馬県のニュース

酉年デザイン 織物カレンダー多彩　桐生で生産ピーク 

更新日時：2016年10月20日(木) AM 09:00
　群馬県の森秀織物（桐生市東、長谷川博紀社長）の2017年用織物カレンダー作りがピークを迎えている＝写真。


　※アプリ「上毛新聞ＡＲ」をインストールしたスマホやタブレットをこの写真にかざすと、動画を見ることができます。この機会にぜひお楽しみください。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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