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群馬県のニュース

明治ＨＤ　障害児支援５団体に菓子贈る 

更新日時：2016年12月15日(木) AM 11:00
　明治ホールディングス（ＨＤ、東京都）とその株主は14日、障害のある子どもの支援に取り組む群馬県内の５団体に自社製品の菓子やジュースを贈った。

　県庁昭和庁舎のＮＰＯ・ボランティアサロンぐんまで同日、贈呈式が行われた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

菓子を贈られた団体の代表者ら

 

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