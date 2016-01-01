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群馬県のニュース

農業甲子園　勢多農林高が３部門で優秀賞 

更新日時：2016年12月28日(水) AM 11:00
　農業高校生の甲子園と呼ばれる「第67回日本学校農業クラブ全国大会」（大阪府）に関東代表として出場した群馬県立勢多農林高（福島実校長）の生徒が、意見発表、プロジェクト発表、平板測量競技の３部門でそれぞれ優秀賞に輝いた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

各競技で優秀賞を受賞した生徒

 

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