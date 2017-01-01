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群馬県のニュース

詐欺防止で高齢者振り込み制限　群銀としののめ信金 

更新日時：2017年1月11日(水) AM 06:00
　群馬銀行（群馬県前橋市元総社町、斎藤一雄頭取）としののめ信用金庫（群馬県富岡市富岡、横山慶一理事長）は10日、還付金詐欺などの被害を防止するため、一部の高齢者を対象に、キャッシュカードによる振込限度額を引き下げると発表した。

　群馬県警によると、県内の金融機関では初の取り組み。
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