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群馬県のニュース

人員不備疑いで監査　渋川・老人ホーム暴行で県と市 

更新日時：2017年1月25日(水) AM 06:00
　群馬県渋川市の有料老人ホーム「グランドホームベルジ南渋川」の入所者暴行事件で、同市が同施設の人員に不備があったとみていることが24日分かった。

　県と市は同日、介護保険法に基づき、同施設に対する監査を始めた。
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