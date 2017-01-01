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教員多忙解消へ支援員 小中事務の一部担当 伊勢崎市教委
更新日時：2017年1月27日(金) AM 11:00
授業準備や部活動指導などに追われる教員の多忙解消が課題となる中、群馬県伊勢崎市教委は新年度から、小中学校を対象に教員の事務業務を担う「校務支援員」を配置する方針を固めた。
教員の事務的負担を軽減し、子どもと向き合う時間の確保につなげる。新年度当初予算案に関係費用を盛り込む方向で調整している。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
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