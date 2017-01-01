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群馬県のニュース

地元ゆかりの作家４８人集結　アーツ前橋 

更新日時：2017年2月3日(金) AM 06:00
　前橋ゆかりの作家48人の作品を集めた企画展「前橋の美術２０１７～多様な美との対話」（３日から、前橋の美術実行委員会主催）の内覧会が２日、群馬県前橋市千代田町のアーツ前橋で開かれた。

　さまざまなジャンルの作家や学芸員らが中心となり、市民主導で開催される初の展覧会となっている。26日まで。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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