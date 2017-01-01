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群馬県のニュース

１箱分の本で交流　７日、古本市出展者を募集　桐生 

更新日時：2017年5月3日(水) AM 11:00
　段ボール箱一つ分の古本を持ち寄り、販売する「きりゅう一箱古本市」が７日、群馬県桐生市本町の古民家カフェ・プラスアンカー前広場で初めて開かれる。

　市民有志でつくる実行委員会は、読書愛好家がお薦めの本を紹介し合う場にしたいと考えており、出展者を募集している。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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