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群馬県のニュース

太陽光発電設備全域で許可制に　富岡市が方針 

更新日時：2017年10月24日(火) AM 11:00
　自然環境や景観を維持しようと、群馬県富岡市は23日、市全域で地上型太陽光発電設備の設置を許可制とするよう、新たな条例を制定する方針を明らかにした。

　市によると、県内で一部地域を許可制とした自治体はあるが、全域を対象にしたのは富岡市が初めて。
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