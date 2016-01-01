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群馬県のニュース

国分ニンジン普及へ　市、生産者、イオンら調印 

更新日時：2016年11月23日(水) AM 11:00
　高崎市の伝統野菜「国分ニンジン」の生産を振興しようと、総合スーパーを全国展開するイオンリテール（千葉市）と行政、生産者らによる「高崎国分にんじん振興協議会」が22日、発足した。

　伝統食文化の継承を目指し、生産拡大や新たな加工品の開発、情報発信に連携して取り組む。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

設立趣意書に署名した関係者

 

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