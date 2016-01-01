文字サイズを変更する
小
中
大
　

群馬県のニュース

個人冊子そろえた書店　高崎・椿町にオープン 

更新日時：2016年12月31日(土) AM 11:00
　個人が表現の手段として自由に作る「ｚｉｎｅ（ジン）」と呼ばれる小冊子や、市販の新刊本を販売する書店「ＲＥＢＥＬ　ＢＯＯＫＳ（レベルブックス）」が高崎市椿町にオープンした。

　店内のカウンターではビールやソフトドリンクも楽しめる。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

ジン（奥）や新刊本が並ぶ店内

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ