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群馬県のニュース

日中国交45周年　孫悟空が舞台躍動 

更新日時：2017年4月27日(木) AM 10:00
　日中国交正常化45周年を記念して、中国国家京劇院の公演「愛と正義と報恩の三大傑作選」が26日、群馬県高崎市の群馬音楽センターで開かれた。

　２回公演に計約3000人が訪れ、迫力ある演技や人情あふれる物語を楽しんだ＝写真。
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