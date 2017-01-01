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群馬県のニュース

スバル、初の生産100万台突破　７年連続前年度超え　 

更新日時：2017年4月28日(金) AM 06:00
　群馬県に生産拠点を持つＳＵＢＡＲＵ（スバル、東京都渋谷区、吉永泰之社長）は27日、2016年度の自動車生産台数が前年度比11％増の105万5756台となり、初めて100万台を突破したと発表した。

　７年連続で前年度超え。北米市場を中心に販売が好調で、生産を押し上げた。
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