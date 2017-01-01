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群馬県のニュース

《新緑》ゆったり 谷田川の風景　板倉・群馬の水郷公園 

更新日時：2017年5月4日(木) AM 06:00
　新緑の水上を進む群馬県板倉町の「揚舟あげぶね 谷田川めぐり」に３日、大勢の観光客が訪れ、ゆったりとした流れの中で小さな舟の旅を楽しんだ＝写真


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