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群馬県のニュース

太古の歴史に思い　東吾妻の唐堀遺跡、四戸遺跡を見学 

更新日時：2017年5月15日(月) AM 06:00
　群馬県東吾妻町の歴史的価値の高い遺跡を巡る「戦国真田の岩櫃城跡探検隊」が14日、同町の麻の里会館を発着点に開かれた。

　約60人の参加者が県内で珍しい「遮光器土偶」が見つかった唐堀遺跡や、完成品に近い陶器の奈良三彩が発掘された四戸遺跡を回り、太古の歴史に思いをはせた。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

四戸遺跡を見学する参加者

 

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