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群馬県のニュース

Ｏ１５７に感染　施設入所の90代女性が死亡　県が発表 

更新日時：2017年6月13日(火) AM 06:00
　群馬県は12日までに、伊勢崎市内の高齢者施設に入所していた90代の女性が、腸管出血性大腸菌Ｏ１５７に感染して死亡したと発表した。

　県内の死亡事例は2014年７月以来で、記録が残る04年以降で５人目。

　夏にかけて感染者が増加することから、県は感染予防の徹底を呼び掛けている。
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