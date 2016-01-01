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群馬県のニュース

「色使いに注目を」　きょうから高崎 県刻字展に160点 

更新日時：2016年11月25日(金) AM 06:00
　第41回群馬県刻字展が25日から、高崎市の高崎シティギャラリーで始まる。

　委嘱会員の部で準大賞に選ばれた内堀光之さん（前橋）と木村あい子さん（伊勢崎）、一般公募の部で県知事賞に決まった篠原真美子さん（高崎）の作品など約160点を紹介する。30日まで。
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