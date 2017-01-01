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幅広い世代が６キロ練り歩く 東吾妻で鳥追い祭り
更新日時：2017年1月10日(火) AM 06:00
無病息災と五穀豊穣（ほうじょう）を願う「鳥追い祭り」が９日、群馬県東吾妻町原町の須郷沢地区で開かれた。
参加した住民約60人が同地区集会所を発着点に、太鼓を打ち鳴らしながら地区内を練り歩いた。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」
でご覧ください。
地区内を練り歩く参加者
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