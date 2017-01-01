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群馬県のニュース

旧多野会館　解体進む　地元園児６０人が見学 

更新日時：2017年6月10日(土) AM 11:00
　旧多野会館（藤岡市藤岡）の解体工事が本格化し、周辺住民が感慨深そうに見守っている。

　９日には隣接する認定こども園「藤岡幼稚園」の園児60人が見学した。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

解体作業を見学する園児

 

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