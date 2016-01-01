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【速報】わたらせ渓谷鉄道　運転再開 

更新日時：2016年9月8日(木) AM 11:00
　わたらせ渓谷鉄道は7日の大雨の影響で大間々－間藤駅間で運行を見合わせていたが、下りは8日午前11時28分桐生駅発の間藤行から、上りは午後1時28分間藤駅発の桐生行から全線で運転を再開。

　JR上越線は、渋川－沼田駅間の上下線で運転を見合わせが続いている。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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