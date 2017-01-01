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群馬県のニュース

県外女性向けツアー　桐生で青空市や重伝建巡る　 

更新日時：2017年1月8日(日) AM 11:00
　県外の女性を対象に群馬の観光地を案内し、魅力をＰＲする「群馬県イメージアップモニターツアー」（県主催）が７日、１泊２日の日程で始まった。主に東京都や神奈川県から20～30代の女性21人が参加し、初日は桐生市の青空市や歴史的な建物を巡った。

※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

買場紗綾市を訪れた参加者

 

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