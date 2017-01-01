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群馬県のニュース

“愛妻家の聖地”冬の嬬恋 夫婦９組が満喫  

更新日時：2017年2月2日(木) AM 06:00
　嬬恋村内の観光名所を巡り“愛妻家の聖地”をＰＲする村主催のモニターツアー「妻との時間をつくる旅」が31、１日の２日間にわたって開かれた。

　県内外から訪れた夫婦９組18人が、スノーシュー体験や星空観賞を楽しんだ。

※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

笑顔でスノーシューを楽しむ参加者

 

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