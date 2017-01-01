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群馬県のニュース

【速報】国道254号　早朝に車11台絡むスリップ事故　３人けが　下仁田 

更新日時：2017年2月6日(月) AM 10:00
　群馬県警富岡署によると、国道254号線は、６日早朝に路面凍結によるスリップ事故が発生したため午前10時半現在、下仁田町の中小坂交差点から長野県境の内山峠寄りで通行止めとなっている。

　復旧に時間がかかるとみられ、国道18号への迂回を呼び掛けている。
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