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前橋地裁 裁判員制度の意見交換会 経験者が提案や苦悩打ち明ける
更新日時：2017年2月17日(金) AM 11:00
裁判員経験者と司法関係者が裁判員制度について話し合う意見交換会が16日、群馬県前橋市の前橋地裁で開かれ、昨年７～11月に同地裁で裁判員を務めた男女４人と裁判官、検察官、弁護士が意見を述べた。
※詳しくは
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前橋地裁で開かれた意見交換会
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