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群馬県のニュース

８強入り懸けきょう３回戦　春季関東高校野球県予選 

更新日時：2017年4月26日(水) AM 06:00
　高校野球の第69回春季関東地区大会群馬県予選第７日は26日、高崎城南、桐生、前橋市民、上毛新聞敷島の４球場で３回戦８試合を行う。

　夏の県大会のシード８校が決まるだけに、甲子園切符の行方を大きく左右する一戦となる。
※詳しくは「上毛新聞」朝刊有料携帯サイト「上毛新聞ニュース」でご覧ください。

 

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