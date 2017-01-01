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夏本番へプール掃除 伊勢崎市立赤堀小で児童が準備
更新日時：2017年5月27日(土) AM 06:00
群馬県の伊勢崎赤堀小（上西達也校長）の６年生110人が24日、同校のプール掃除を行い、６月から始まる水泳の授業に向けて準備を整えた＝
写真
。
児童は二つのプールのほか、更衣室や用具室などの担当に分かれ、ブラシやほうきを使って汚れを落とした。
※詳しくは
「上毛新聞」朝刊
、
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