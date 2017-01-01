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群馬県のニュース

プール熱流行の兆し　県内、最多年上回る　注意呼び掛け 

更新日時：2017年6月17日(土) AM 06:00
　子どもに多い咽頭結膜熱（プール熱）が全国で流行している。

　群馬県内で11日までの１週間に報告された１医療機関当たりの患者数は0.74人で、過去10年で最多だった2011年の同期（0.72人）を上回った。夏場にかけて感染が拡大する恐れがあり、専門家は注意を呼び掛けている。
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